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15:45   4 Июня 2020
Экономика

ПФР пояснил, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию

ПФР пояснил, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию

С 1 августа текущего года несколько категорий пенсионеров будут получать увеличенные выплаты, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Повышение пенсии в первую очередь ожидает получателей накопительных начислений. Их ждет индексация на 9,13%, а благодаря автоматическому перерасчету нет потребности подавать заявление.

Увеличенную выплату также будут получать участники программы софинансирования пенсионных накоплений. Для них выплата будет индексирована на 7,99%. Таким образом, более 100 тысяч пенсионеров получат увеличенные пенсии благодаря введению двух перерасчетов.

Также к категории пенсионеров будут снова относиться пожилые опекуны. Ранее они получали пособие в размере 3-4 тысяч рублей, как работающие, однако теперь их снова ждет регулярная индексация пенсий.

Ежегодная индексация пенсий также внесена в перечень поправок к Конституции РФ. Президент Владимир Путин утвердил срок проведения голосования по внесению изменений в Основной закон с 25 июня по 1 июля 2020 года.

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Автор: Илья Романович
#пенсия #выплаты #индексация

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