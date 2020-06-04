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15:40   4 Июня 2020
Общество

Попова призвала извлечь уроки из пандемии COVID-19 в РФ

Попова призвала извлечь уроки из пандемии COVID-19 в РФ

Вспышки инфекций в России в будущем неизбежны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В ходе онлайн-дискуссии клуба "Валдай" глава ведомства отметила, что борьба с пандемией коронавируса должна помочь создать алгоритм действий для реагирования. По словам Поповой, необходимо объединить опыт, чтобы извлечь уроки из непростой ситуации и в дальнейшем действовать по установленному алгоритму.

Как подчеркнула глава Роспотребнадзора, алгоритм должен быть общий со всеми странами или несколько (для разных ситуаций и инфекций). Она также рассказала, что в борьбе с коронавирусом медикам помог опыт лечения лихорадки Эбола. Сейчас российские медики выстроили качественные и профессиональные взаимные отношения с коллегами из разных стран на очень высоком уровне, резюмировала Анна Попова.

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Автор: Кристина Мокроусова
#роспотребнадзор #анна попова #коронавирус

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