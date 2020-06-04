ВМФ РФ обеспечит безопасность судов для достройки «Северного потока – 2»

Вышедшие из Владивостока суда обеспечения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» 2 июня прибыли в порт Коломбо. Следом за ними к Шри-Ланке подошла группа боевых кораблей Черноморского флота ВМФ России. Как сообщили в пресс-службе ЮВО, фрегат «Адмирал Григорович», имеющий в своем арсенале ударный ракетный комплекс «Калибр-НК», вместе со спасательным судном «Профессор Николай Муру» продолжат выполнять поставленную командованием задачу после пополнения запасов.

Какое именно задание у командиров кораблей ВМФ РФ не сообщается, однако есть все основание полагать, что они обеспечат охрану судов «Газпром флота». Примечательно и то, что капитаны «Ивана Сидоренко» и «Остапа Шеремета» также не указывают конечный пункт своего похода, то и дело меняя курс.

Аналогичным образом несколькими месяцами ранее действовал трубоукладчик «Академик Черский», которому и предстоит завершить строительство «Северного потока – 2». В начале марта к этому судну возле берегов Шри-Ланки присоединились сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» и танкер «Ельня». Как итог, «Академик Черский» без происшествий добрался до места работ.

В случае с судами снабжения такая мера тоже лишней не будет, пишет EADaily. В условиях, когда США грозятся наложить санкции на участников строительства газопровода, и иностранные компании отказываются связываться с проектом, Россия может рассчитывать исключительно на свои силы. И «Остапу Шеремета» с «Иваном Сидоренко» в данном случае отводится такая же ключевая роль, как и «Академику Черскому». По этой причине крайне важно, чтобы они без проблем добрались до Балтики.

Ранее политолог Андрей Суздальцев объяснил причины перехода судна-трубоукладчика в собственность Самарского теплоэнергетического имущественного фонда стремлением вывести «Газпром» из-под удара США.