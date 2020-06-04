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15:29   4 Июня 2020
Общество

Эксперты объяснили, почему далеко не все эмигранты из РФ смогут найти работу за границей

Эксперты объяснили, почему далеко не все эмигранты из РФ смогут найти работу за границей

Мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, может подтолкнуть к эмиграции из России деятелей науки и квалифицированных рабочих, заявил проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Программисты, физики, математики, инженеры, дизайнеры, а также представители рабочих профессий могут уехать из России в ближайшее время, однако, как подчеркнул Сафонов в интервью журналистам NEWS.ru, это не означает, что они будут востребованы за границей.

Трудности с поиском высокооплачиваемой работы за границей связаны с ростом безработицы и тем же экономическим кризисом, заявил проректор. Кроме этого, сложнее всего будет эмигрировать рабочим — во многом из-за языкового барьера.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #кризис #эмиграция

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