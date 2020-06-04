Эксперты объяснили, почему далеко не все эмигранты из РФ смогут найти работу за границей

Мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, может подтолкнуть к эмиграции из России деятелей науки и квалифицированных рабочих, заявил проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Программисты, физики, математики, инженеры, дизайнеры, а также представители рабочих профессий могут уехать из России в ближайшее время, однако, как подчеркнул Сафонов в интервью журналистам NEWS.ru, это не означает, что они будут востребованы за границей.

Трудности с поиском высокооплачиваемой работы за границей связаны с ростом безработицы и тем же экономическим кризисом, заявил проректор. Кроме этого, сложнее всего будет эмигрировать рабочим — во многом из-за языкового барьера.