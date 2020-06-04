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15:29   4 Июня 2020
Происшествия

Опубликованы кадры экстренной посадки вертолета Ми-8 под Гжелью

Опубликованы кадры экстренной посадки вертолета Ми-8 под Гжелью

Очевидцы засняли на видео экстренную посадку вертолета Ми-8 под Гжелью.

Вертолет Ми-8 экстренно совершил посадку в подмосковной Гжели 3 июня из-за срабатывания датчика технической неисправности. Канал "360" опубликовал кадры с пытавшимся сесть на землю воздушным судном. Снимавший видео очевидец рассказал, что вертолет делал несколько заходов для посадки.

Источник: телеканал "360".

Информацию об экстренной посадке сообщили утром 4 июня. Собеседник издания "360" рассказал, что вертолет сел в поле. При посадке никто не пострадал. Также обошлось без разрушений. Специальная комиссия установит причину произошедшего.

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Автор: Илья Романович
#вертолет #подмосковье #ми-8

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