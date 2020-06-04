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15:05   4 Июня 2020
Происшествия

Работники троллейбусного депо объявили "итальянскую забастовку" в Саратове

Работники троллейбусного депо объявили "итальянскую забастовку" в Саратове

Саратовская прокуратура проводит проверку после публикаций в Сети о возможных нарушениях прав сотрудников предприятия "Саратовгорэлектротранс", сообщили в надзорном ведомстве.

Информация о собрании профсоюза появилась в группе "Трамваи и троллейбусы Саратова" в соцсети "ВКонтакте". Работники предприятия на мероприятии требовали сменить руководство и повысить заработную плату.

Сотрудники "Саратовгорэлектротранса" заявили о намерении объявить "итальянскую забастовку", если их требования проигнорируют. Областная прокуратура проводит проверку по факту информации, с работниками МУПП проводится встреча по соответствующему вопросу.

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Автор: Василий Пименов
#саратов

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