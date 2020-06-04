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14:55   4 Июня 2020
Армия

Вострецов: жесткая позиция МИД РФ в переговорах с ПНС Ливии ожидаема

Вострецов: жесткая позиция МИД РФ в переговорах с ПНС Ливии ожидаема

Смена позиции МИД РФ в отношении так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на более жесткую вполне ожидаема, считает депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Вострецов.

Участие в переговорах с представителями ПНС Ливии главы МИД РФ Сергея Лаврова можно расценивать как последнее предупреждение, подчеркнул Сергей Вострецов, комментируя работу российского внешнеполитического ведомства на переговорах с представителями триполитанского "правительства" в беседе с журналистами Федерального агентства новостей

"Смена позиции нашего МИДа на более жесткую вполне ожидаема, потому что на том и строится дипломатия: люди всегда стараются договориться по-нормальному, если не получается — ведется более жесткий диалог. А если уж и этого недостаточно, тогда вступают другие рычаги. Вот и подождем, посмотрим", — заявил депутат ГД, отметив профессионализм главы российского МИД Сергея Лаврова. 

До сих пор переговоры с представителями так называемого Правительства национального согласия велись с привлечением специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова. На этот раз встречу провел лично министр иностранных дел РФ. Сергей Лавров принял заместителя председателя президентского совета, вице-премьера ПНС Ахмеда Майтига и главу МИД ПНС Мухаммеда Сиялу. Речь шла об освобождении российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана, более года незаконно удерживаемых в частной тюрьме "Митига". 

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #лавров #ливия #вострецов #пнс #Шугалей

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