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14:41   4 Июня 2020
Политика

Австралиец прогнал со своего газона премьер-министра страны

Австралиец прогнал со своего газона премьер-министра страны

Житель Австралии прогнал с участка своего дома премьер-министра страны Скотта Моррисона за то, что он проводил пресс-конференцию на газоне домовладельца.

В ходе пресс-конференции премьер-министр Австралии собирался рассказать о новой схеме строительства домов в столице страны Канберре. Разгневанный домовладелец прервал Моррисона, сказав, что журналисты должны уйти с газона, который он недавно засеял, пишет Daily mail.

Моррисон обратился к журналистам с просьбой отойти от газона, после чего спросил у местного жителя все ли в порядке. Премьер получил положительный ответ в виде поднятого вверх большого пальца, а потом продолжил пресс-конференцию.

После завершения общения с журналистами Моррисон поговорил с домовладельцем и назвал произошедший случай забавным.

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Автор: Кристина Мокроусова
#австралия #моррисон

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