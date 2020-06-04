Австралиец прогнал со своего газона премьер-министра страны

Житель Австралии прогнал с участка своего дома премьер-министра страны Скотта Моррисона за то, что он проводил пресс-конференцию на газоне домовладельца.

В ходе пресс-конференции премьер-министр Австралии собирался рассказать о новой схеме строительства домов в столице страны Канберре. Разгневанный домовладелец прервал Моррисона, сказав, что журналисты должны уйти с газона, который он недавно засеял, пишет Daily mail.

Моррисон обратился к журналистам с просьбой отойти от газона, после чего спросил у местного жителя все ли в порядке. Премьер получил положительный ответ в виде поднятого вверх большого пальца, а потом продолжил пресс-конференцию.

"Guys, I've just reseeded that." Prime Minister Scott Morrison was interrupted during a press conference by an unimpressed homeowner who told the assembled press pack to get off his lawn. Full story: https://t.co/8wfCbteTsz 6.00pm on #9News pic.twitter.com/tkO454G6Wb — Nine News Australia (@9NewsAUS) June 4, 2020

После завершения общения с журналистами Моррисон поговорил с домовладельцем и назвал произошедший случай забавным.