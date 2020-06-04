Дуров объяснил, как разблокировка Telegram в РФ может сказаться на развитии страны

Разблокировка мессенджера Telegram в России положительно сказалась бы на инновационном развитии страны, заявил его основатель Павел Дуров.

Более 30 млн пользователей мессенджера Telegram находятся в России. Разблокировка сервиса на территории страны позволила бы комфортнее и эффективнее пользоваться мессенджером, подчеркнул Дуров на своем официальном канале.

"Разблокировка могла бы положительно сказаться на инновационном развитии", — заявил Дуров.

Он также напомнил, что Telegram был заблокирован на территории России более двух лет назад. За это время алгоритмы сервиса, позволяющие определять запрещенный контент, существенно улучшились.