Военные РФ возвращаются в пункт дислокации после патрулирования территорий Сирии

Военный патруль ВС РФ отправился из сирийского населенного пункта Каср эд-Диб в пункт дислокации Камышлы, завершив патрулирование по приграничным с Ираком территориям САР, которое продолжалось несколько дней.

Российские военные в ходе патрулирования передали гуманитарную помощь местному населению в поселках Аль-Маликия и Каср эд-Диб. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Также отмечается, что задачи российского патруля выполнены в полном объеме, никаких срывов не было. Однако российским военным пришлось дважды блокировать американских военнослужащих, но патрулирование прошло без особых происшествий.

Военный патруль Вооруженных Сил Российской Федерации 4 июня завершил продолжавшееся несколько дней патрулирование и направился в пункт дислокации Камышлы.