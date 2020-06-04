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14:30   4 Июня 2020
Армия

Военные РФ возвращаются в пункт дислокации после патрулирования территорий Сирии

Военные РФ возвращаются в пункт дислокации после патрулирования территорий Сирии

Военный патруль ВС РФ отправился из сирийского населенного пункта Каср эд-Диб в пункт дислокации Камышлы, завершив патрулирование по приграничным с Ираком территориям САР, которое продолжалось несколько дней.

Российские военные в ходе патрулирования передали гуманитарную помощь местному населению в поселках Аль-Маликия и Каср эд-Диб. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. 

Также отмечается, что задачи российского патруля выполнены в полном объеме, никаких срывов не было. Однако российским военным пришлось дважды блокировать американских военнослужащих, но патрулирование прошло без особых происшествий. 

Военный патруль Вооруженных Сил Российской Федерации 4 июня завершил продолжавшееся несколько дней патрулирование и направился в пункт дислокации Камышлы. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сирия #патрулирование

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