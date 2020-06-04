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14:29   4 Июня 2020
Происшествия

Экстренная посадка вертолета Ми-38 в Подмосковье произошла из-за неисправности двигателя

Экстренная посадка вертолета Ми-38 в Подмосковье произошла из-за неисправности двигателя

Названа причина экстренной посадки многоцелевого вертолета Ми-38 в Подмосковье во время испытательного полета по отработке чрезвычайного режима работы силовой установки.

Инцидент с опытным образцом вертолета Ми-38 произошел 3 июня во время четвертого захода на чрезвычайный режим. Экипаж решил совершить экстренную посадку из-за вибрации двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга "Вертолеты России".

Посадка была выполнена успешно, при происшествии никто не пострадал, сообщает холдинг. Три предыдущих захода вертолета были выполнены в штатном режиме. Сообщается, что будет сформирована комиссия для объективной установки причины произошедшего.

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Автор: Ирина Большунова
#вертолет #подмосковье #посадка #ми-38

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