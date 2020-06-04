Пушкина напомнила об обязанности чиновников соблюдать закон о гражданстве и без поправки

Государственные чиновники и представители всех ветвей власти обязаны соблюдать законы, которые пишут. Такими словами заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина прокомментировала «Политике сегодня» поправку о запрете двойного гражданства чиновников.

Ограничения на замещение государственных и муниципальных должностей для россиян, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство, действуют в РФ с 2006 года. Депутатов ГД и членов Совфеда это тоже касается.

«Именно поэтому, завершив свою телевизионную карьеру и начав политическую деятельность, я, имея вид на жительство в Америке, как законопослушный российский гражданин, пришла в посольство США и сдала грин-карту», — поделилась депутат и добавила, что ее коллега по Годсуме, заместитель председателя комитета по международным делам Ирина Роднина поступила так же.

Пушкина согласна с закреплением нормы в основном законе страны, но несколько удивлена такой необходимостью.

«И без того очевидно, что госчиновники и представители всех ветвей власти обязаны соблюдать законы, которые сами же и пишут», - подытожила депутат.

Указом президента 1 июля определили датой проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Однако период голосования начнется с 25 июня, чтобы «рассредоточить людей во времени и пространстве», объясняла глава ЦИК Элла Памфилова.