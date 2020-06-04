Стали известны детали переговоров ПНС Ливии в России

Генпрокуратура Ливии в ближайшие дни сделает заявление о судьбе заключенных в тюрьму российских социологов. Об этом сообщил вице-премьер ПНС Ахмед Майтиг.

Урегулирование ливийского кризиса стало одной из тем обсуждений на встрече в Москве между Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и заместителем главы президентского совета, вице-премьером Правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтигом.

В министерстве иностранных дел РФ заявили о важности скорейшего прекращения военного конфликта и организации диалога между всеми участниками политических сил Ливии.

Нахождение россиян Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, в ливийской частной тюрьме “Митига”, арестованных в Триполи в мае 2019 году, является главной проблемой по урегулированию конфликта. Перед лидерами ПНС вновь был поставлен вопрос о скорейшем освобождении и возвращении россиян. Ливийская генпрокуратура в ближайшие дни сделает "ясное заявление" по задержанным социологам, заявил Ахмед Майтиг.