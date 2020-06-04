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14:20   4 Июня 2020
Общество

Московские кафе начали монтировать веранды в надежде на скорое открытие заведений

Московские кафе начали монтировать веранды в надежде на скорое открытие заведений

Кафе и рестораны в Москве начали обустраивать летние веранды еще до официального разрешения на открытие. Ресторатор Сергей Миронов объяснил их своевременную подготовку.

Заведения общественного питания были закрыты на фоне распространения коронавируса. Власти Москвы еще не разрешили возобновление их работы. Однако многие кафе уже начали подготавливать летние веранды. Ресторатор объяснил, что на монтирование, как правило, уходит от недели до трех. Многие делают это с надеждой на скорое открытие.

Однако точной даты открытия веранд в Москве пока озвучено не было. Миронов в интервью телеканалу "360" отметил, что требования у Роспотребнадзора для заведений под открытым небом такие же, что и для обычных кафе. За исключением пункта об обеззараживателе воздуха.

Ранее президент России Владимир Путин назначал дату проведения голосования по поправкам к Конституции. Оно пройдет в течение шести дней – с 25 июня по 1 июля. Среди основных изменений в главный закон страны: ответственность государства за защиту прав трудящихся, ежегодная индексация пенсий и признание детей важнейшим приоритетом государственной политики РФ.

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Автор: Илья Романович
#москва #кафе #ограничения #общепит #коронавирус

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