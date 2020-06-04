Мишустин заявил о необходимости введения квот на госзакупки российских товаров

Установление объема закупок Правительством РФ по отраслевому принципу поможет сократить число иностранных поставщиков и поддержит российских производителей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ежегодно на закупки выделяются триллионы рублей. Изменения в процессе государственных и корпоративных закупок необходимы для того, чтобы уменьшить зависимость российского рынка от зарубежных производителей, рассказал Мишустин.

Фиксированные квоты на приобретение российских товаров и услуг дадут возможность для роста и развития отечественной промышленности. Улучшения в других сферах России также скоро станут возможны благодаря поправкам к Конституции РФ, голосование по которым пройдет с 25 июня по 1 июля.