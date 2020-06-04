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14:04   4 Июня 2020
Общество

Власти Чукотки рассказали о подготовке к голосованию по поправкам к Конституции

Власти Чукотки рассказали о подготовке к голосованию по поправкам к Конституции

Правительство Чукотки начало подготовку к организации безопасного голосования по поправкам к Конституции РФ на придомовых территориях и специальных пунктах.

Голосование проведут при полном соблюдении всех правил безопасности. Чтобы избежать скопления людей, для проведения мероприятий будет выделено 6 дней. Впервые голосование пройдет в бесконтактной форме, жители смогут отдать свой голос на придомовой территории. 

Для каждого гражданина будет выделена отдельная ручка, также сотрудники избирательных участков будут измерять температуру пришедшим людям. Любой желающий получит маску и возможность продезинфицировать руки. 

За пределами России также будет организовано 250 участков для голосования, сообщает телеканал "360". Однако все будет зависеть от ситуации с коронавирусом за рубежом, заявил член ЦИК Николай Левичев.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. Поправки были разработаны для повышения качества жизни россиян.

 

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #голосование #конституция #чукотка

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