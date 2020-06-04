Соловьев: американцы не учли, что технологии протеста вернутся бумерангом

Протесты в США и меры, принимаемые властями для их усмирения, показали всему миру, что сказки об Америке, на самом деле, не работают. Оказалось, что полиции можно жестко вести себя с протестующими, можно вводить войска, использовать вертолеты и тяжелую бронетехнику, обстреливать людей светошумовыми гранатами – все это, как оказалось, приемлемо для Запада.

Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» заявил журналист Владимир Соловьев, комментируя новость о том, что продюсера американского сериала «Закон и порядок» Крейга Гора уволили в результате скандала, вызванного его публикациями в социальных сетях на фоне массовых протестов и беспорядков в США.

«Выясняется, что все сказки, которые нам рассказывали об Америке, не работают. Полиция ведет себя крайне жестко, войска вводить можно, на улицы можно выводить войска, можно использовать вертолёты против протестующих, можно вводить и использовать тяжелую бронетехнику против протестующих, можно их обстреливать светошумовыми гранатами в большом количестве. И это, оказывается, все приемлемо», — заявил ведущий.

Также Соловьев задал риторический вопрос – что начинается в Европе, в Швеции? Почему «на ушах стоит» даже Лондон и Париж? Все это, по его словам, происходит потому, что европейские страны в свое время поднялись на капитализме, они принимали активное участие в разграблении колоний и именно на этом, а еще на расизме, построили вековое благосостояние своей цивилизации.

«Наш генокод народный постоянно пытаются раскачать западными технологиями, — добавил при этом журналист. — Американцы не учли, что современные технологии приводят к тому, что запущенные вовне технологии протеста, раскачивания, технологии уничтожения государственности, вдруг вернулись бумерангом к ним».

Напомним, десять дней назад в американском штате Миннесота во время жесткого задержания погиб афроамериканец Джордж Флойд, которого полицейский повалил на асфальт и наступил коленом ему на шею. К настоящему моменту протесты против полицейского произвола охватили более 300 американских городов, а также перекинулись в Европу. Протестующие сожгли полицейский участок, в котором работал полицейский, виновный в гибели Флойда. При этом протесты зачастую перерастают в беспорядки, погромы и мародерство, для предотвращения которых президент США Дональд Трамп призвал местные власти использовать подразделения национальной гвардии.