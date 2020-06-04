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13:58   4 Июня 2020
Армия

В Госдуме уверены, что МИД РФ должен сделать все для освобождения социологов из "Митиги"

В Госдуме уверены, что МИД РФ должен сделать все для освобождения социологов из "Митиги"

Россия пошла на переговоры с представителями так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии только потому, что триполитанское "правительство" удерживает в заложниках российских граждан, отметил депутат ГД Виталий Милонов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне принял в Москве представителей ПНС Ливии. В российскую столицу прибыли заместитель председателя Президентского совета ПНС, замглавы ПНС Ахмед Майтиг, а также глава "МИД" ПНС Мохаммед Сияла. Глава МИД РФ обсудил с визитерами вопрос освобождения российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых более года незаконно удерживают в частной тюрьме "Митига" в Триполи. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров потребовал освободить россиян. Комментируя встречу, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отметил, что с представителями триполитанского "правительства" разговаривают не потому, что они представляют официальную позицию Ливии, а потому, что они удерживают в заложниках российских граждан. 

"Как у них хватает совести, у этих бандитов? В плане заложников они ведут себя, как сомалийские пираты", — возмутился Милонов в беседе с журналистами Федерального агентства новостей.

Милонов также отметил, что ради освобождения россиян можно пойти на уступки, хотя так называемое Правительство национального согласия - ничего из себя не представляющий орган, под крыло которого съезжаются террористы со всего Ближнего Востока. 

"И очень важно, чтобы они понимали, что если их приняли и поговорили с ними, то только ради одной цели", — отмечает депутат Госдумы РФ.

Депутат подчеркнул, что российских ученых удерживают "марионетки, подчиняющиеся США". 

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Автор: Борис Нестеров
#россия #ливия #пнс #Шугалей

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