Попова сообщила, что единой вакцины от COVID-19 не будет

Вакцина от коронавируса не станет единой, вместо этого появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Точные сроки появления вакцин от коронавируса пока неизвестны, подчеркнула Попова в рамках выступления на онлайн-дискуссии в клубе "Валдай". По ее словам, озвученные сроки — это излишняя надежда.

"Одного какого-то препарата точно не будет. Будет целый спектр различных вакцин и препаратов", — заявила Попова.

Согласно данным оперштаба, в России зафиксировано более 441 тыс. случаев коронавируса. В то же время, по информации Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано свыше 6,51 млн пациентов с COVID-19.