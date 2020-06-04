Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зампред комитета ГД по предпринимательству не считает поправки в КоАП репрессивными

Зампред комитета ГД по предпринимательству не считает поправки в КоАП репрессивными

 Дуров объяснил, как разблокировка Telegram в РФ может сказаться на развитии страны

Дуров объяснил, как разблокировка Telegram в РФ может сказаться на развитии страны
Австралиец прогнал со своего газона премьер-министра страны

Австралиец прогнал со своего газона премьер-министра страны

 Стали известны детали переговоров ПНС Ливии в России

Стали известны детали переговоров ПНС Ливии в России
Трамп заговорил о ядерном пакте с Москвой на фоне соперничества с Пекином

Трамп заговорил о ядерном пакте с Москвой на фоне соперничества с Пекином

 Польше посоветовали не обслуживать интересы США, мешая строительству «СП-2»

Польше посоветовали не обслуживать интересы США, мешая строительству «СП-2»
Зампред комитета ГД по предпринимательству не считает поправки в КоАП репрессивными

Зампред комитета ГД по предпринимательству не считает поправки в КоАП репрессивными

 Дуров объяснил, как разблокировка Telegram в РФ может сказаться на развитии страны

Дуров объяснил, как разблокировка Telegram в РФ может сказаться на развитии страны
Австралиец прогнал со своего газона премьер-министра страны

Австралиец прогнал со своего газона премьер-министра страны

 Стали известны детали переговоров ПНС Ливии в России

Стали известны детали переговоров ПНС Ливии в России
Трамп заговорил о ядерном пакте с Москвой на фоне соперничества с Пекином

Трамп заговорил о ядерном пакте с Москвой на фоне соперничества с Пекином

 Польше посоветовали не обслуживать интересы США, мешая строительству «СП-2»

Польше посоветовали не обслуживать интересы США, мешая строительству «СП-2»
13:53   4 Июня 2020
Армия

Путин поручил Минобороны РФ развернуть в Забайкалье госпиталь для борьбы с COVID-19

Путин поручил Минобороны РФ развернуть в Забайкалье госпиталь для борьбы с COVID-19

Российский лидер Владимир Путин обратился к Минобороны РФ с призывом оказать поддержку Забайкалью, где увеличивается уровень заболеваемости COVID-19.

Оборонное ведомство должно оперативно развернуть госпиталь на территории региона для пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Президент потребовал в кротчайшие сроки построить медучреждение.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Данные на сайте проекта обновляются каждые 24 часа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#путин #минобороны #забайкалье

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...