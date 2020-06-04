Путин поручил Минобороны РФ развернуть в Забайкалье госпиталь для борьбы с COVID-19

Российский лидер Владимир Путин обратился к Минобороны РФ с призывом оказать поддержку Забайкалью, где увеличивается уровень заболеваемости COVID-19.

Оборонное ведомство должно оперативно развернуть госпиталь на территории региона для пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Президент потребовал в кротчайшие сроки построить медучреждение.

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