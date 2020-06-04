Вирусолог рассказал об опасности монополии на разработку вакцины от COVID-19

Врач-вирусолог и ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов поддержал создание нескольких вакцин от коронавируса. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он напомнил о печальном опыте монополии, которая изначально распространялась на тестирование по COVID-19.

«Мы научены горьким опытом, когда у нас создалась монополия на диагностику в самом начале всей этой эпопеи. Мы мучились, не зная, болеют люди, или не болеют. Диагностика оказалась сосредоточена у монополиста. И только после начальственного оклика профессиональным диагностическим центрам были предоставлены возможности заняться этим. Тогда быстро были созданы и анализы на антитела, и ПЦР», — объяснил Чепурнов.

Врач напомнил, что кроме Роспортребнадзора, который занимается разработкой вакцины, на рынке есть и другие крупные игроки — как частные, так и государственные.

«Накануне Минобороны вступило в эту кампанию. Я достаточно близко знаком с вирусологическими трудами лаборатории Минобороны. И очень положительно отношусь, к тому, что они делают, к их разработкам, опыту и профессионализму. Также институт Гамалеи что-то делает. Мощное предприятие "Биокад" создает собственную вакцину. Это и остальные специалисты, и организации у которых есть мощность: ведь вакцину нужно не только создать, но и запустить», — рассказал вирусолог.

Перед страной стоит проблема — нужно очень быстро привить огромный массив людей, напомнил Чепурнов. Он надеется, что осенью россиянам удастся войти вакцинированными в потенциально возможную вторую волну. Самое главное в такой ситуации — организовать правильную проверку будущей вакцины, считает Чепурнов.

«Пока меня огорчает, что никаких данных об исследованиях на добровольцах нет. Никто пока что не сказал индекс протективности вакцины, то есть, до какой дозы вируса вакцина защищает. Ждем», — заключил собеседник издания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что единой вакцины от коронавируса создать не получится. По ее словам, в России появится «целый спектр»» различных вакцин, которые будут использовать для разных групп населения.