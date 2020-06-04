Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня

Власти Краснодарского края продлили до 21 июня карантин в регионе. Об этом сообщил на заседании оперативного штаба края по борьбе с коронавирусом нового типа Вениамин Кондратьев, губернатор региона.

Он подчеркнул, что это решения было принято на основании рекомендаций медиков и прочих специалистов. По словам губернатора, учитывали и тот фактор, что курорты Кубани привлекут большое количество туристов из других российских субъектов, где ситуация с новой коронавирусной инфекцией может быть хуже.

Кондратьев отметил, что курорты края — это курорты всей страны, поэтому открыть их в полном объеме пока что невозможно.