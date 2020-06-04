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13:33   4 Июня 2020
Армия

Военнослужащие подводных сил ТОФ впервые примут участие в параде Победы в Хабаровске

Военнослужащие подводных сил ТОФ впервые примут участие в параде Победы в Хабаровске

Моряки-подводники Тихоокеанского флота впервые поучаствуют в параде Победы в Хабаровске. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Россияне отпразднуют 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. Военнослужащие соединений и частей подводных Сил Тихоокеанского флота прибудут в Хабаровск для участия в параде Победы. 

Еще до вылета с Камчатки моряки-подводники провели несколько частных тренировок. В Хабаровске им предстоит пройти обязательный двухнедельный карантин, после которого участники парада приступят к совместным тренировкам с войсками гарнизона. 

В Хабаровск моряков-подводников доставят самолеты военно-транспортной авиации.

С 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. Среди изменений в главный закон страны, в частности, значатся: запрет действий, направленных на изменение границы РФ, и закрепление мер по международному поддержанию мира.

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Автор: Илья Романович
#хабаровск #парад #минобороны рф #день победы

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