Военнослужащие подводных сил ТОФ впервые примут участие в параде Победы в Хабаровске

Моряки-подводники Тихоокеанского флота впервые поучаствуют в параде Победы в Хабаровске. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Россияне отпразднуют 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. Военнослужащие соединений и частей подводных Сил Тихоокеанского флота прибудут в Хабаровск для участия в параде Победы.

Еще до вылета с Камчатки моряки-подводники провели несколько частных тренировок. В Хабаровске им предстоит пройти обязательный двухнедельный карантин, после которого участники парада приступят к совместным тренировкам с войсками гарнизона.

В Хабаровск моряков-подводников доставят самолеты военно-транспортной авиации.

С 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. Среди изменений в главный закон страны, в частности, значатся: запрет действий, направленных на изменение границы РФ, и закрепление мер по международному поддержанию мира.