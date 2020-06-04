Трамп заговорил о ядерном пакте с Москвой на фоне соперничества с Пекином

На заявление президента США Дональда Трампа о заключении ядерного пакта с Россией стоит смотреть через призму Китая. Противостояние Вашингтона и Пекина доходит до крайней точки, поэтому Белый дом спешит заручиться поддержкой Москвы, рассказала профессор, завкафедрой американских исследований факультета Международных отношений СПбГУ Наталья Цветкова.

«Россия ему (Трампу – прим. ред.) нужна в качестве поддержки, потому что в случае начала отрицательного сценария между США и Китаем, предположим в Южно-китайском море, неизвестно, как себя поведет Москва», — подчеркнула Цветкова.

По словам профессора, это не единственная причина почему Трамп хочет заключить ядерный пакт с РФ. Глава Белого дома понимает, что без России расстановка сил в мировой ядерной повестке может выйти из-под контроля. Это также объясняет желание 45-го президента США видеть Владимира Путина на встрече «большой семерки».

«Советники Трампа объяснили ему, что в части ядерного вооружения и безопасности Россия играет первую скрипку, и диалог нужно поддерживать. Но важнейшим триггером все равно остается Китай. Россия нужна США для противовеса Китаю. На Дональда Трампа здесь нужно смотреть через Китай», — добавила Цветкова.

Кандидат политических наук института США и Канады РАН Олег Криволапов увидел в заявлении Трампа противоречие, ведь совсем недавно американский президент заявлял о готовности провести ядерные испытания, впервые с 1992 года.

Мнение администрации президента может поменяться несколько раз за месяц, считает специалист. Трамп еще не принял окончательного решения по ядерному вопросу, его точка зрения может измениться в дальнейшем.

Криволапов видит «важнейший триггер» не в соперничестве США с Китаем, а в утверждении Владимиром Путиным основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания. В документе прописаны условия применения страной ядерного оружия против потенциального противника.

В частности, Россия готова нанести удар в случае наращивания противником ядерных группировок вблизи границ РФ и развертывание государствами, считающими страну противником, средств ПРО, ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия.

«Документ (указ Путина о ядерном сдерживании – прим. ред.) мог повлиять на Трампа в этой части. Выпуск таких документов со стороны России – не такой частый шаг. Возможно, заявление Трампа связано с выпуском этого указа», — заключил политолог.

Ранее в интервью Foх News Radio Дональд Трамп признался, что является сторонником подписания с Москвой нового ядерного договора. Глава Белого дома сказал, что безопасный атом — это «самая большая проблема, которая есть в мире».

Представитель Кремля Дмитрий Песков в в свою очередь призвал министров иностранных дел ускорить работу по этому вопросу, потому что время по договору СНВ-3 истекает.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) – это соглашение между Россией и США, которое контролирует два крупнейших атомных арсенала в мире. Договор был подписан в 2010 году, его действие заканчивается 5 февраля 2021 года.

СНВ-3 можно продлить с согласия обоих участников. Москва ни раз заостряла на этом внимание, но Вашингтон пока официально не огласил свою позицию касаемо продления договора. Трамп заявлял о намерении создать новый трехсторонний ядерный договор между Россией, Китаем и США. Пекин отверг идею американского президента.