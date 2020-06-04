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12:49   4 Июня 2020
Общество

Путин поручил разобраться в расхождении данных по ЧП в Норильске

Путин поручил разобраться в расхождении данных по ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин обратил внимание на расхождение полученных данных по поводу ликвидации разлива дизельного топлива в Норильске, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Российский лидер провел совещание по поводу разлива топлива в Красноярском крае. Однако он заметил некие расхождения в информации от властей региона, МЧС и менеджмента компании-оператора. Путин отдал поручение правоохранительным органам установить истину в этом деле. Стражам правопорядка нужно будет выяснить, были ли соблюдены нормативы по доведению до сведения властей и экстренных служб информации.

Инцидент на ТЭЦ-З Норильска произошел в минувшую пятницу. Один из резервуаров для хранения топлива получил повреждения из-за внезапного проседания. В результате произошла утечка около 21 тонны топлива.

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Автор: Василий Пименов
#путин #песков #красноярский край #норильск #разлив топлива

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