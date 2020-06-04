Разлив топлива в Норильске привел к падению акций "Норникеля"

Данные Московской биржи утром 4 июня показывают снижение стоимости акций "Норильского никеля" из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

Ценные бумаги компании к 11.17 подешевели на 3,18%, а с начала торговой сессии они падали на 6,05% — до 20 504 рубля. Днем 29 мая на территории ТЭЦ "Норильско-Таймырской энергетической компании" (входит в "Норникель") произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В результате разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов на площади 180 тысяч квадратных метров, которые попали в грунт и водные объекты. Предварительно причиной считается потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

В Красноярском крае введен режим ЧС федерального уровня. В Greenpeace считают, что ущерб окружающей среде может превысить 6 млрд рублей.