Песков заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Эпидемиологическая обстановка в России начинает постепенно улучшаться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией ослабляются во многих российских регионах. Предприятия возвращаются к работе. Ситуация в стране стабилизируется, рассказал Песков.

В России зафиксировано около 441 тыс. случаев СOVID-19. Медики выписали более 204 тыс. вылечившихся пациентов. Последняя информация о COVID-19 в России размещена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.