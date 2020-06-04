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 Песков заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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12:37   4 Июня 2020
Общество

Песков заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Песков заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Эпидемиологическая обстановка в России начинает постепенно улучшаться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией ослабляются во многих российских регионах. Предприятия возвращаются к работе. Ситуация в стране стабилизируется, рассказал Песков.

В России зафиксировано около 441 тыс. случаев СOVID-19. Медики выписали более 204 тыс. вылечившихся пациентов. Последняя информация о COVID-19 в России размещена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Юлия Яковлева
#песков #самоизоляция #коронавирус

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