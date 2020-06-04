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Разлив топлива в Норильске привел к падению акций "Норникеля"

Разлив топлива в Норильске привел к падению акций "Норникеля"

 В Кремле оценили возможность приглашения на парад Победы членов Совбеза ООН

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12:36   4 Июня 2020
Политика

В Кремле оценили возможность приглашения на парад Победы членов Совбеза ООН

В Кремле оценили возможность приглашения на парад Победы членов Совбеза ООН

Главы государств СНГ получат приглашение на парад Победы в Великой Отечественной войне в первую очередь. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также оценил возможное приглашение коллег Владимира Путина по "пятерке" в Совете Безопасности ООН. Парад Великой Победы состоится 24 июня этого года на Красной площади в Москве.

В связи с пандемией китайской коронавирусной инфекции нового типа власти страны предпринимают все важные решения для борьбы с ней. Ранее Владимир Путин заявлял о главном приоритете при проведении массового мероприятия. Им является безопасность и здоровье граждан.

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Автор: Василий Пименов
#путин #песков #совбез оон #парад победы

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