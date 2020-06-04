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12:35   4 Июня 2020
Политика

Песков перенаправил в ЦИК вопрос об электронном голосовании по Конституции РФ

Песков перенаправил в ЦИК вопрос об электронном голосовании по Конституции РФ

Вопросами об электронном голосовании по Конституции РФ занимается Центризбирком, это не компетенция Кремля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Кремль не ожидает проблем, связанных с голосованием по поправкам к главному закону страны. Также пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что ситуация с коронавирусом мониторится.

Голосование по поправкам к Конституции пройдет в России с 25 июня по 1 июля, указ об этом подписал глава государства Владимир Путин. Среди изменений в главный закон страны значатся предложение о гособеспечении доступности медицинского обслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, гарантированная адресная социальная поддержка и другое.

 

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Автор: Василий Пименов
#россия #песков #конституция

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