Песков: в ближайшее время у Путина нет планов обсуждать ОПЕК+ с США и Саудовской Аравией

Президент РФ Владимир Путин пока не собирается контактировать с Эр-Риядом и Вашингтоном по теме ОПЕК+, заявили в Кремле.

Россия констатирует стабилизацию ситуации на мировых рынках энергоресурсов, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля уточнил, что в планах президента пока не намечено контактов с США или Саудовской Аравией по поводу ОПЕК+.

"Нет, в ближайшее время таких планов нет у президента", — заявил Песков в беседе с корреспондентами.

Министр энергетики РФ Александр Новак в режиме видеосвязи обговорил с представителями крупнейших нефтяных компаний исполнение глобального соглашения о снижении добычи нефти. Беседа состоялась 26 мая.