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12:30   4 Июня 2020
Происшествия

Нефтепродукты загрязнили около 180 тысяч кв. метров в Норильске

Нефтепродукты загрязнили около 180 тысяч кв. метров в Норильске

Дизельное топливо в результате ЧП загрязнило площадь около 180 тысяч квадратных метров в Норильске, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Происшествие произошло 29 мая на ТЭЦ-3. Топливо объемом приблизительно 21 тыс. кубометров утекло из поврежденного резервуара. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Режим ЧС ввели в Красноярском крае.

Компания "Норникель" предполагает, что авария произошла из-за потепления в условиях низких температур, в результате чего случилась деформация опоры под топливными цистернами.

Росприроднадзор проинформировал о превышении загрязнения водоемов в десятки тысяч раз. Возбуждено уголовное дело. Место аварии посетил глава МЧС Евгений Зиничев.

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Автор: Юлия Яковлева
#чп #топливо #тэц #красноярский край #норильск

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