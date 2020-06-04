Нефтепродукты загрязнили около 180 тысяч кв. метров в Норильске

Дизельное топливо в результате ЧП загрязнило площадь около 180 тысяч квадратных метров в Норильске, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Происшествие произошло 29 мая на ТЭЦ-3. Топливо объемом приблизительно 21 тыс. кубометров утекло из поврежденного резервуара. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Режим ЧС ввели в Красноярском крае.

Компания "Норникель" предполагает, что авария произошла из-за потепления в условиях низких температур, в результате чего случилась деформация опоры под топливными цистернами.

Росприроднадзор проинформировал о превышении загрязнения водоемов в десятки тысяч раз. Возбуждено уголовное дело. Место аварии посетил глава МЧС Евгений Зиничев.