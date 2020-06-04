Сенатор Цеков оценил возможность Крыма пережить засуху без помощи Украины

Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков заверил корреспондента «Политики Сегодня», что полуостров не нуждается в помощи Украины и в полной мере обеспечивает себя питьевой водой за счет подземных, атмосферных источников, и накопительных водохранилищ.

«Основная часть воды, которая поступала из Украины приходилась на сельскохозяйственные нужды. На полив, выращивание риса на севере Крыма, обеспечение водой химических заводов. А на 85-90 процентов мы обеспечивали себя питьевой водой самостоятельно», — сказал сенатор.

В минувшую среду глава региона Сергей Аксенов назвал текущий год одним из самых засушливых для Крыма за 150 лет. Засуха совпала с решением украинской стороны не возобновлять подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу из Межгорного водохранилища. Цеков напомнил, что Крым уже переживал капризы природы, и с трудностями справился.

«94-й год если посмотреть, там у нас полная катастрофа была. Поэтому год у нас сложный, тяжелый, с точки зрения обеспечения питьевой водой, но не связан он совершенно с тем что там из-за Украины не поступает вода по Северо-Крымскому каналу. Это связано с природными явлениями», — объяснил он.

В настоящий момент, по словам сенатора, работы по налаживанию водоснабжения находятся на завершающей стадии. Резюмируя, собеседник подчеркнул, что после вхождения Крыма в состав России в 2014 году ситуация с питьевой водой улучшилась. Раньше вода подавалась по часам, а сейчас — каждый день.