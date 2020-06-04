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14:13   4 Июня 2020
Россия

Сенатор Цеков оценил возможность Крыма пережить засуху без помощи Украины

Сенатор Цеков оценил возможность Крыма пережить засуху без помощи Украины

Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков заверил корреспондента «Политики Сегодня», что полуостров не нуждается в помощи Украины и в полной мере обеспечивает себя питьевой водой за счет подземных, атмосферных источников, и накопительных водохранилищ.

«Основная часть воды, которая поступала из Украины приходилась на сельскохозяйственные нужды. На полив, выращивание риса на севере Крыма, обеспечение водой химических заводов. А на 85-90 процентов мы обеспечивали себя питьевой водой самостоятельно», — сказал сенатор.

В минувшую среду глава региона Сергей Аксенов назвал текущий год одним из самых засушливых для Крыма за 150 лет. Засуха совпала с решением украинской стороны не возобновлять подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу из Межгорного водохранилища. Цеков напомнил, что Крым уже переживал капризы природы, и с трудностями справился.

Сенатор Цеков оценил возможность Крыма пережить засуху без помощи Украины

«94-й год если посмотреть, там у нас полная катастрофа была. Поэтому год у нас сложный, тяжелый, с точки зрения обеспечения питьевой водой, но не связан он совершенно с тем что там из-за Украины не поступает вода по Северо-Крымскому каналу. Это связано с природными явлениями», — объяснил он.

В настоящий момент, по словам сенатора, работы по налаживанию водоснабжения находятся на завершающей стадии. Резюмируя, собеседник подчеркнул, что после вхождения Крыма в состав России в 2014 году ситуация с питьевой водой улучшилась. Раньше вода подавалась по часам, а сейчас — каждый день.

«Да, мы будем испытывать сложности, но преодолеем их. Не исключаю что, если очень сложная проблема будет, мы получим воду, в том числе из материковой части России. В то что Россия способна осуществить подобные проекты, я в этом не сомневаюсь. Преодолеем ли мы эти проблемы? Преодолеем», — заключил Цеков.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #крым #цеков #вода

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