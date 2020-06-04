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12:18   4 Июня 2020
Политика

РБК сообщает о возможном новом обращении Путина к нации

РБК сообщает о возможном новом обращении Путина к нации

Обращение к нации президента России Владимира Путина может пройти после голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои ближние к администрации президента источники.

Издание РБК утверждает, что подобный сценарий обсуждается в Кремле, а предварительная проработка этого обращения уже могла начаться. Обращение может состояться после подведения итогов по поправкам к Конституции, голосование назначено на 1 июля. 

Предполагается, что Путин поблагодарит граждан за активную гражданскую позицию и поддержку предложенных поправок, в случае если такая поддержка будет получена. 

Всероссийский день голосования по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля. Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заметила, что голосование пройдет безопаснее, чем поход граждан в магазин. Поправки к Конституции проработаны для улучшения качества жизни россиян. В числе поправок обеспечение доступности и качества медобслуживания, ежегодная индексация пенсий и ответственность за защиту прав трудящихся. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #конституция

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