РБК сообщает о возможном новом обращении Путина к нации

Обращение к нации президента России Владимира Путина может пройти после голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои ближние к администрации президента источники.

Издание РБК утверждает, что подобный сценарий обсуждается в Кремле, а предварительная проработка этого обращения уже могла начаться. Обращение может состояться после подведения итогов по поправкам к Конституции, голосование назначено на 1 июля.

Предполагается, что Путин поблагодарит граждан за активную гражданскую позицию и поддержку предложенных поправок, в случае если такая поддержка будет получена.

Всероссийский день голосования по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля. Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заметила, что голосование пройдет безопаснее, чем поход граждан в магазин. Поправки к Конституции проработаны для улучшения качества жизни россиян. В числе поправок обеспечение доступности и качества медобслуживания, ежегодная индексация пенсий и ответственность за защиту прав трудящихся.