СК возбудил уголовное дело о халатности в Норильске

Начальнику котлотурбинного цеха Вячеславу Старостину грозит задержание по делу о разливе нефтепродуктов. Об этом ходатайствуют следователи СК, занимающиеся делом о халатности после ЧП с разливом топлива в Норильске.

Следователи Главного следственного управления СК России продолжают выяснять обстоятельства разлива нефтепродуктов в ближайшие водоемы в Норильске.

Сейчас следователи СК ходатайствуют о задержании начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина. В свою очередь, он решил отказаться от дачи каки-либо показаний. По данному инциденту возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Сейчас на месте проводятся оперативные действия для выяснения всех обстоятельств дела и поиска виновных.