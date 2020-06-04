Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поручил разобраться в расхождении данных по ЧП в Норильске

Путин поручил разобраться в расхождении данных по ЧП в Норильске

 Песков заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Песков заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Разлив топлива в Норильске привел к падению акций "Норникеля"

Разлив топлива в Норильске привел к падению акций "Норникеля"

 В Кремле оценили возможность приглашения на парад Победы членов Совбеза ООН

В Кремле оценили возможность приглашения на парад Победы членов Совбеза ООН
Польше посоветовали не обслуживать интересы США, мешая строительству «СП-2»

Польше посоветовали не обслуживать интересы США, мешая строительству «СП-2»

 Немецкий политолог предсказал крупные беспорядки в Европе

Немецкий политолог предсказал крупные беспорядки в Европе
Путин поручил разобраться в расхождении данных по ЧП в Норильске

Путин поручил разобраться в расхождении данных по ЧП в Норильске

 Песков заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Песков заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Разлив топлива в Норильске привел к падению акций "Норникеля"

Разлив топлива в Норильске привел к падению акций "Норникеля"

 В Кремле оценили возможность приглашения на парад Победы членов Совбеза ООН

В Кремле оценили возможность приглашения на парад Победы членов Совбеза ООН
Польше посоветовали не обслуживать интересы США, мешая строительству «СП-2»

Польше посоветовали не обслуживать интересы США, мешая строительству «СП-2»

 Немецкий политолог предсказал крупные беспорядки в Европе

Немецкий политолог предсказал крупные беспорядки в Европе
12:06   4 Июня 2020
Происшествия

СК возбудил уголовное дело о халатности в Норильске

СК возбудил уголовное дело о халатности в Норильске

Начальнику котлотурбинного цеха Вячеславу Старостину грозит задержание по делу о разливе нефтепродуктов. Об этом ходатайствуют следователи СК, занимающиеся делом о халатности после ЧП с разливом топлива в Норильске.

Следователи Главного следственного управления СК России продолжают выяснять обстоятельства разлива нефтепродуктов в ближайшие водоемы в Норильске.

Сейчас следователи СК ходатайствуют о задержании начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина. В свою очередь, он решил отказаться от дачи каки-либо показаний. По данному инциденту возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Сейчас на месте проводятся оперативные действия для выяснения всех обстоятельств дела и поиска виновных.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#чс #нефтепродукты #норильск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...