Зампред комитета ГД по предпринимательству не считает поправки в КоАП репрессивными

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев не согласился с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, который раскритиковал проект нового КоАП из-за высоких штрафов для ИП и бизнеса. По его словам, задача власти — найти баланс между санкциями и репрессивными мерами.

Доработанная новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России по-прежнему носит репрессивный характер для бизнеса, заявил ранее Титов. Бизнес-омбудсмен направил в Минюст России отрицательный отзыв на законопроект, и добавил, что считает преждевременным его принятие.

«По целому ряду нарушений и даже преступлений размыта ответственность: устроители финансовых пирамид, мошенники. Они отделываются незначительными штрафами. Малый бизнес, микробизнес, ИП — необходимо посмотреть, за какие нарушения предлагается ужесточить наказания», — объяснил Гутенев.

Если речь идет об обмане потребителя, нарушении мер пожарной безопасности, санэпидемических норм, то нужно вводить серьезную ответственность. При этом нельзя допускать криминализации или уголовного развития для первого нарушения, считает депутат.

«По-моему именно об этом говорил Борис Титов. Необходимо декриминализировать экономическую жизнь страны. Здесь он, на мой взгляд, впадает в противоречие. Не хотелось бы говорить, что это популизм, ведь Титов — опытный политик и бизнесмен. Он как никто другой понимает, что бизнес зависит не только от работы надзорных и правоохранительных органов. Но и от того, насколько инвестиционная среда благоприятная», — заметил собеседник издания.

Если партнер по бизнесу, получив предоплату, может не предоставить товар или услугу, то это способно принести больший ущерб, чем действия надзорных органов, считает Гутенев. Он пообещал оценить проект нового КоАП в Госдуме.

«Фракция "Единой России" взвешено и внимательно подойдет к рассмотрению предложений , в том числе опираясь на общественное мнение. Но защищая права населения и бизнеса, я считаю, что нам не надо делать шаг в сторону усиления экономический ответственности.», — говорит Гутенев.

По словам Титова, авторы новой версии КоАП не только не ликвидировали многочисленные избыточные и устаревшие обязательные требования, но и решили увеличить по ним штрафы. В частности, штраф за нарушение требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения для ИП вырастет в 30 раз, для должностных лиц — в 20 раз и для юрлиц — в 1,5 раза. Штраф за неисполнение предписания органов контроля и надзора вырастет для ИП в 20 раз, для должностных лиц — в пять раз.

«Если человек берет заведомо подложную санитарную книжку, желая сэкономить 500 или 1000 рублей, а потом у нас детских лагерях отдыха дезинтерией болеют десятки детей. Я считаю, что слова маленький, ИП — здесь не работают. Речь идет о здоровье детей. Должна быть ответственность и четкое соблюдение закона. Большой ущерб -большое наказание. Тогда и бизнес климат у нас будет благоприятный», —заключил собеседник издания.

Принятия нового КоАП — часть плана по восстановлению экономики, который ранее представил премьер-министр Михаил Мишустин. Министерство юстиции опубликовало доработанный с учетом поступивших замечаний проект документа 29 июня.