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Самолет со второй партией американских аппаратов ИВЛ на борту приземлился в Москве

Самолет со второй партией американских аппаратов ИВЛ на борту приземлился в Москве

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11:56   4 Июня 2020
Политика

Самолет со второй партией американских аппаратов ИВЛ на борту приземлился в Москве

Самолет со второй партией американских аппаратов ИВЛ на борту приземлился в Москве

Воздушное судно, на борту которого находятся американские аппараты ИВЛ, успешно приземлилось в российской столице.

Правительство США направило российской стороне вторую партию аппаратов ИВЛ. Всего на борту грузового судна находятся 150 таких аппаратов. США приняли решение поставить медицинское оборудование России, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

21 мая американский военный транспортер С-17 приземлился в столичном аэропорту Внуково-3 с первой партией из 50 аппаратов ИВЛ.

Телеканал "Царьград" сообщал, что ученые нашли новый способ передачи коронавирусной инфекции.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #коронавирус

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