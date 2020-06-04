Дудчак: у Киева нет возможности вывести Украину из зависимости от МВФ

Киеву уже поздно говорить о необходимости новых переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) по условиям получения очередного кредита.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил Экономист Александр Дудчак, комментируя слова представителя партии Зеленского о неприемлемости для Украины условий МВФ в рамках программы сотрудничества.

Ранее Давид Арахамия – глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде, выступая на телеканале «Украина 24», высказал мнение, что необходимо провести новые «жесткие» переговоры с МВФ, так как условия фонда для участия в новой кредитной программе являются неприемлемыми – их не воспримет ни украинский парламент, ни общество. При этом Арахамия добавил, что первый транш по кредитной программе stand-by в Киеве ждут уже на следующей неделе, поэтому мало шансов прийти в ходе новых переговоров к компромиссу.

«Поэтому здесь придется вести жесткие переговоры и не факт, что они приведут к какому-то успеху, — отметил депутат. — Но это другая программа, это программа на будущее, есть время пообсуждать и, в общем-то, вести переговоры».

Комментируя слова Арахамии, Александр Дудчак удивился, что украинские власти лишь сейчас заговорили о неприемлемости условий МВФ.

«А чего он только сейчас об этом заговорил? Ведь сколько обсуждали (новую программу сотрудничества с МВФ, — ред.), в спешном порядке принимали для этого законы, объясняли, что это необходимо», — напомнил экономист.

Теперь же, по его словам, подобными заявлениями Арахамия показывает свою некомпетентность и непонимание ситуации.

«Конечно, уже поздно. И отказаться они не смогут – у них просто нет такой возможности, нет запасных вариантов, нет плана действий, который мог бы вывести Украину из жесткой зависимости от МВФ, — подчеркнул Дудчак. — Там МВФ управляет достаточно жестко, и поводок короткий, так что гавкать надо было раньше».

Напомним, совет директоров Международного валютного фонда до 10 июня должен принять решение по новой программе кредитования Украины stand-by, предусматривающей выдачу очередного займа в размере пяти миллиардов долларов. В мае текущего года Верховная рада Украины, выполняя условия МВФ, приняла законы о продаже сельскохозяйственных земель и о банковском регулировании.