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11:40   4 Июня 2020
Политика

Микульскис: ПНС следует освободить россиян из "Митиги", чтобы наладить диалог с Москвой

Микульскис: ПНС следует освободить россиян из "Митиги", чтобы наладить диалог с Москвой

Высокопоставленные представители поддерживаемого Турцией так называемого Правительства национального согласия Ливии прибыли в Москву "искать мира". Корреспондент Федерального агентства новостей Альгис Микульскис считает это весьма отчаянным шагом.

Прибытие заместителя премьер-министра так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмеда Майтига в Москву осветили многие арабские СМИ. По словам Альгиса Микульскиса, все это было бы вполне рядовым событием, если бы в то же время боевики ПНС не обстреливали позиции Ливийской национальной армии с помощью турецких военнослужащих.

"Люди из Триполи прибыли искать мира не в Анкару, а именно в Москву, и я, не "растекаясь мыслью по древу", озвучу одно соображение, касательное этого факта: мира захотели, ребята? Серьезно?", - возмутился корреспондент Федерального агентства новостей

Микульскис напомнил, что российские граждане Максим Шугалей и Самер Суэйфан более года незаконно удерживаются в частной тюрьме "Митига" в Триполи, которой руководит "приятель" прибывших в Москву гостей Абд аль-Рауф Карра, которого они не в состоянии "прижать к ногтю" и посадить за решетку вместо российских ученых. В такой ситуации приезжать в Россию "искать мира" весьма абсурдно. 

Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров объяснил ливийским гостям простую истину: шантаж с Россией не работает, без возвращения россиян на родину разговор невозможен.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #ливия

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