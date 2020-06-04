Владикавказский завод продают через "Авито"

Завод "Электроцинк" выставили на продажу на олнайн-серивисе "Авито", сообщает агентство РИА Новости.

"Уральская горно-металлургическая компания", являющаяся собственником актива, решила продать владикавказский завод за 1,2 миллиарда рублей. На "Авито" выставлены три участка земли размером более 64 гектаров, на которых расположено 216 зданий площадью 433 тысячи квадратных метров.

На продажу на российском сервисе бесплатных объявлений также выставлены транспортные средства, техника и собственная железная дорога, входящие в состав имущественного комплекса, передает РИА Новости.

Инвестиции в предприятие обеспечат новому руководству компании стабильную прибыль, а также повлияют на улучшение уровня жизни в регионе. Изменения также ждут жителей Владикавказа и других субъектов РФ в ближайшем будущем. Принятие поправок к Конституции России обеспечит развитие социальной, экономической и прочих сфер жизнедеятельности страны.