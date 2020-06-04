Норильску могут помочь адсорбенты

Адсорбенты — это биологические вещества, которые поглощают вредные частицы и «заточают» их на своей поверхности. Их применяют для очистки воды и даже при производстве противогазов, в качестве носителей катализаторов для очистки от газов.

«Решение очень простое. Это решение везде используется. Биологический адсорбент вступает в реакцию с нужным веществом и нейтрализует его. Его добавляют в загрязненную воду», — говорит доцент кафедры «Экология и промышленная безопасность» МГТУ им. Н.Э.Баумана Сергей Серов.

Адсорбент превращает пленку, образовавшуюся на поверхности воды, в пену. После чего она выветривается и разлагается. Пену можно собрать вручную, но учитывая объем загрязнения (180 тысяч квадратных метров), это может занять несколько месяцев.

«Тут способ только один – нейтрализовать. Собрать пленку можно, но идеально это сделать невозможно, будут последствия. Чтобы эти последствия минимизировать, именно в таких масштабах разлива, подойдет способ с адсорбентами, по-другому тут не соберешь», — добавил Серов.

Помимо воды нефтепродукты отравили и почву вокруг реки Амбарной. После нейтрализации основной части загрязнения, следует собрать ядовитый грунт и утилизировать его, заключил эколог.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс предложил ликвидировать ЧП с разливом нефтепродуктов путем «сжигания соответствующих емкостей». По его словам, вокруг места разлива на 20 километров — сплошное бездорожье, а сама река не судоходная. Экологи раскритиковали этот способ заявив, что если поджечь Амбарную, все закончится «копотью до самой Норвегии».

Повреждение резервуара на норильской ТЭЦ-3 привело к утечке около 21 тысячи кубометров дизтоплива. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарную. Возбуждено три уголовных дела, по факту инцидента проводится проверка.

Представители МЧС заявили, что они нашли решение по ликвидации ЧП. Глава МЧС России Евгений Зиничев не уточнил, о каком решении идет речь.