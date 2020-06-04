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11:30   4 Июня 2020
Политика

Главу Госкомвоенпрома Головченко назначили на пост премьер-министра Белоруссии

Главу Госкомвоенпрома Головченко назначили на пост премьер-министра Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым премьер-министром Романа Головченко.

Новый глава правительства раньше занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщает издание "БелТА". Глава государства также подписал указ о назначении на должность первого вице-премьера Белоруссии Николая Снопкова, который является бывшим послом страны в Китае.

Белорусский совет министров с 2018 года возглавлял Сергей Румас. Лукашенко уже говорил о планах подготовить новый состав правительства до выборов президента. Их проведение назначено на 9 августа. Однако большая часть действующих членов Совмина останутся на своих местах.

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Автор: Юлия Яковлева
#белоруссия #назначение #лукашенко

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