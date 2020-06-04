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11:28   4 Июня 2020
Армия

Российско-турецкий совместный патруль провел очередное патрулирование в сирийском Идлибе

Российско-турецкий совместный патруль провел очередное патрулирование в сирийском Идлибе

Российские военные полицейские и турецкие военнослужащие 4 июня провели очередное совместное патрулирование по маршруту Ат-Тронбе - Кафр Шалая в САР. Об этом рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Военные полицейские России и турецкие солдаты проследовали по участку трассы М-4, связывающей сирийские провинции Алеппо и Латакия. Патрулирование велось по маршруту от Ат-Тронбе до Кафр Шалая. 

Это 15-е по счету совместное патрулирование в Сирии, осуществляемое российскими и турецкими военнослужащими согласно договоренностям президента РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, достигнутым 5 марта. 

В ходе предыдущего патрулирования 2 июня российские и турецкие военные оценили обстановку на участке трассы до населенного пункта Урум-эль-Джауз, а также по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка, Дейр-эз-Зор и Хасака.

 

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сирия #турция

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