Пушков объяснил вандализм в США внутренним расколом американского общества

Острый кризис модели американского общества, построенный на камуфляже глубинных расовых, этнических и социальных различий в обществе, вышел наружу в США. Такими словами председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал «Политике Сегодня» протесты и мародерство в США, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

Для представителей этнических и сексуальных меньшинств в американских университетах действует принцип квот на замещение профессорских должностей и менеджерских позиций. Также им отдают чуть ли не половину премий «Оскар», а чернокожим актерам главные роли во многих голливудских фильмах. Однако поверхностное благолепие не раскрывает глубоких разрывов, существующих в американском обществе.

Демонстрации, грабежи, поджоги, нападения на полицейские участки проходят не только в Миннеаполисе, но и в других городах и штатах США. И далеко не все люди, которые выходят на улицы, выступают за гражданские права афроамериканцев и против произвола полиции.

Афроамериканцы составляют 12 процентов населения США и находятся в заведомо невыгодных условиях. Отсюда тяготение к нарушению закона и ненависть к афроамериканцам со стороны белых полицейских, поэтому глубинные причины нынешних волнений сложно устранить, продолжил сенатор.

Джорджу Флойду, поваленному на землю при задержании, офицер полиции прижал коленом шею. Афроамериканец пытался сказать, что не может дышать, но потерял сознание и скончался в реанимации. Позднее смерть мужчины признали убийством. Случившееся привело к массовым протестам, которые перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

No American, from any community, should ever feel unsafe on our streets—and that includes those who risk their lives to protect us. The rule of law applies to everyone. President @realDonaldTrump wants justice for all, with no exceptions.