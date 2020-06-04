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16:36   4 Июня 2020
Весь мир

Пушков объяснил вандализм в США внутренним расколом американского общества

Пушков объяснил вандализм в США внутренним расколом американского общества

Острый кризис модели американского общества, построенный на камуфляже глубинных расовых, этнических и социальных различий в обществе, вышел наружу в США. Такими словами председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал «Политике Сегодня» протесты и мародерство в США, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

«Главный инструмент камуфляжа — политическая корректность, которая приписывает американцам определенным образом вести себя для того, чтобы избежать ежедневных обострений расовых и этнических конфликтов», — сказал сенатор.

Для представителей этнических и сексуальных меньшинств в американских университетах действует принцип квот на замещение профессорских должностей и менеджерских позиций. Также им отдают чуть ли не половину премий «Оскар», а чернокожим актерам главные роли во многих голливудских фильмах. Однако поверхностное благолепие не раскрывает глубоких разрывов, существующих в американском обществе.

« Афроамериканцы — наименее обеспеченная часть американского общества, наиболее подверженная криминалитету, наркомании. Мы видим, что под блестящей глянцевой обложкой счастливой и процветающей Америки на самом деле существует совсем другая — глубоко разрозненная и очень несправедливая Америка. И сейчас она себя проявляет в этом качестве», — рассуждает Пушков.

Социальная и расовая ненависть обернулись мородерством в США

Демонстрации, грабежи, поджоги, нападения на полицейские участки проходят не только в Миннеаполисе, но и в других городах и штатах США. И далеко не все люди, которые выходят на улицы, выступают за гражданские права афроамериканцев и против произвола полиции.

«Для очень многих это лишь повод проявить агрессивные инстинкты, ограбить магазины, разрушить дорогие офисы. Мы видим проявления вандализма, социальной и расовой ненависти. В этом смысле это очень показательные события, которые дают нам представление о подлинной Америке, а не о той, которую пытаются изобразить американские пропагандисты», — добавил Пушков.

Афроамериканцы составляют 12 процентов населения США и находятся в заведомо невыгодных условиях. Отсюда тяготение к нарушению закона и ненависть к афроамериканцам со стороны белых полицейских, поэтому глубинные причины нынешних волнений сложно устранить, продолжил сенатор.

Социальная и расовая ненависть обернулись мородерством в США

Джорджу Флойду, поваленному на землю при задержании, офицер полиции прижал коленом шею. Афроамериканец пытался сказать, что не может дышать, но потерял сознание и скончался в реанимации. Позднее смерть мужчины признали убийством. Случившееся привело к массовым протестам, которые перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

«То, что мы видим сейчас, – не вина Трампа, Конгресса, Республиканской или Демократической партий, а следствие глубинной структуры американского общества. Обычно она меньше заметна, но сейчас эти внутренние противоречия враз выплеснулись наружу. И то, что в эти дни видит весь мир, – весьма неприглядная картина», — подытожил Пушков.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #сша #пушков #миннеаполис

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