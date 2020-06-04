Пушков объяснил вандализм в США внутренним расколом американского общества

Острый кризис модели американского общества, построенный на камуфляже глубинных расовых, этнических и социальных различий в обществе, вышел наружу в США. Такими словами председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал «Политике Сегодня» протесты и мародерство в США, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

«Главный инструмент камуфляжа — политическая корректность, которая приписывает американцам определенным образом вести себя для того, чтобы избежать ежедневных обострений расовых и этнических конфликтов», — сказал сенатор.

Для представителей этнических и сексуальных меньшинств в американских университетах действует принцип квот на замещение профессорских должностей и менеджерских позиций. Также им отдают чуть ли не половину премий «Оскар», а чернокожим актерам главные роли во многих голливудских фильмах. Однако поверхностное благолепие не раскрывает глубоких разрывов, существующих в американском обществе.

« Афроамериканцы — наименее обеспеченная часть американского общества, наиболее подверженная криминалитету, наркомании. Мы видим, что под блестящей глянцевой обложкой счастливой и процветающей Америки на самом деле существует совсем другая — глубоко разрозненная и очень несправедливая Америка. И сейчас она себя проявляет в этом качестве», — рассуждает Пушков.

Демонстрации, грабежи, поджоги, нападения на полицейские участки проходят не только в Миннеаполисе, но и в других городах и штатах США. И далеко не все люди, которые выходят на улицы, выступают за гражданские права афроамериканцев и против произвола полиции.

«Для очень многих это лишь повод проявить агрессивные инстинкты, ограбить магазины, разрушить дорогие офисы. Мы видим проявления вандализма, социальной и расовой ненависти. В этом смысле это очень показательные события, которые дают нам представление о подлинной Америке, а не о той, которую пытаются изобразить американские пропагандисты», — добавил Пушков.

Афроамериканцы составляют 12 процентов населения США и находятся в заведомо невыгодных условиях. Отсюда тяготение к нарушению закона и ненависть к афроамериканцам со стороны белых полицейских, поэтому глубинные причины нынешних волнений сложно устранить, продолжил сенатор.

Джорджу Флойду, поваленному на землю при задержании, офицер полиции прижал коленом шею. Афроамериканец пытался сказать, что не может дышать, но потерял сознание и скончался в реанимации. Позднее смерть мужчины признали убийством. Случившееся привело к массовым протестам, которые перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

«То, что мы видим сейчас, – не вина Трампа, Конгресса, Республиканской или Демократической партий, а следствие глубинной структуры американского общества. Обычно она меньше заметна, но сейчас эти внутренние противоречия враз выплеснулись наружу. И то, что в эти дни видит весь мир, – весьма неприглядная картина», — подытожил Пушков.