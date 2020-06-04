Погребинский предупредил о подготовке Киевом крупной провокации в Донбассе

Накануне проведения парада Победы в Москве, который в 2020 году из-за эпидемии коронавируса перенесен на 24 июня, власти Украины могут устроить в Донбассе масштабную провокацию.

Об этом в четверг, 4 июня, пишет издание «Донбасс Сегодня», приводя мнение украинского политолога Михаила Погребинского. В частности, директор Киевского центра политических исследований считает, что целью украинских властей является сохранение антироссийских санкций, а вовсе не достижение мира на неподконтрольных Киеву территориях.

«Мы назло бабушке отморозим себе уши, и эта провокация, которую я ожидаю со дня на день, боюсь, может произойти до того, как будет отмечаться 75 лет Победы в Великой Отечественной войне», — заявил Погребинский.

По его словам, ясно, что любая подобная попытка Киева повлечет за собой жесткий ответ, который. в свою очередь, может стать причиной для отказа некоторых мировых лидеров приехать в Москву на торжества. Кроме того, добавил политолог, провокация Украины в Донбассе может привести к многочисленным жертвам среди военнослужащих ВСУ.

Напомним, ранее Луганская и Донецкая народные республики заявили, что в этом году собираются провести парад Победы одновременно с Россией – 24 июня. По словам официального президента российского президента Дмитрия Песков, это решение республик Донбасса вызывает уважение.