Оперштаб сообщил о 169 летальных случаях пациентов с COVID-19 в РФ за минувшие сутки

Новые летальные случаи пациентов с коронавирусной инфекцией были зафиксированы на территории РФ за минувшие сутки, заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Представители оперштаба сообщили, что за минувшие сутки в РФ зафиксировано 169 летальных случаев пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 зафиксировано 5384 летальных случая.

Телеканал "Царьград" писал, что врачи сделали сенсационное открытие о коронавирусной инфекции. Медики выяснили, что COVID-19 может спровоцировать образование опухолей в организме. Специалисты подчеркнули, что на сегодняшний день в их распоряжении недостаточно материалов для того, чтобы полностью исследовать это открытие.