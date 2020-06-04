Мишустин провел телефонные переговоры с премьер-министром Белоруссии

Российский премьер-министр Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Глава российского кабинета министров поблагодарил коллегу за совместную работу. В ходе общения Мишустин назвал сотрудничество с Румасом плодотворным, передает пресс-служба Совета министров Белоруссии. Кроме того, глава российского правительства заявил, что высоко ценит вклад Румаса в развитие отношений РФ и Белоруссии и расширение процессов интеграции в рамках Союзного государства.

О планах формирования нового состава правительства Лукашенко заявил 25 мая, а 3 июня подписал документ об отставке белорусского кабмина.