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11:01   4 Июня 2020
Политика

Мишустин провел телефонные переговоры с премьер-министром Белоруссии

Мишустин провел телефонные переговоры с премьер-министром Белоруссии

Российский премьер-министр Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Глава российского кабинета министров поблагодарил коллегу за совместную работу. В ходе общения Мишустин назвал сотрудничество с Румасом плодотворным, передает пресс-служба Совета министров Белоруссии. Кроме того, глава российского правительства заявил, что высоко ценит вклад Румаса в развитие отношений РФ и Белоруссии и расширение процессов интеграции в рамках Союзного государства.

О планах формирования нового состава правительства Лукашенко заявил 25 мая, а 3 июня подписал документ об отставке белорусского кабмина.

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Автор: Кристина Мокроусова
#белоруссия #мишустин #румас

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