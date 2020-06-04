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10:46   4 Июня 2020
Армия

Число выявленных в РФ случаев COVID-19 в России выросло на 8831 человека

Число выявленных в РФ случаев COVID-19 в России выросло на 8831 человека

Более 8830 случаев COVID-19 выявлено в 85 регионах Российской Федерации за последние сутки. У 3374 пациентов болезнь протекает бессимптомно. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Более 11,7 миллиона тестов на коронавирус проведено в России с начала периода пандемии.  У 441 108 человек тесты оказались положительными.

За последние сутки в России выявлен 8831 случай коронавируса. Выздоровели 204 623 человека. Также в оперштабе отмечают, что 5384 пациента с положительным тестом на коронавирус скончались. 

В некоторых регионах России начали отменять ограничительные меры, принятые для борьбы с коронавирусом. В Москве разрешены прогулки, возобновили работу предприятия. 

 

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #статистика #коронавирус

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