МЧС нашло решение по ликвидации учетки нефтепродуктов в Норильске

Специалисты нашли способ ликвидации очага разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Соответствующее заявление прозвучало 4 июня на совещании, посвященном ЧП в Красноярском крае. Зиничев не уточнил, о каком конкретном решении идет речь. Перед мероприятием глава МЧС РФ и губернатор региона облетели территорию ЧС. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС с БПЛА. Специалисты на основе собранных данных строят модели развития ситуации и производят расчеты.

Повреждение резервуара на норильской ТЭЦ-3 привело к утечке около 21 тыс. кубометров дизтоплива. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарную. Возбуждено уголовное дело, по факту инцидента проводится проверка.