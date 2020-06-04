Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Норильску могут помочь адсорбенты

Норильску могут помочь адсорбенты

 Оперштаб сообщил о 169 летальных случаях пациентов с COVID-19 в РФ за минувшие сутки

Оперштаб сообщил о 169 летальных случаях пациентов с COVID-19 в РФ за минувшие сутки
Самолет со второй партией американских аппаратов ИВЛ на борту приземлился в Москве

Самолет со второй партией американских аппаратов ИВЛ на борту приземлился в Москве

 Погребинский предупредил о подготовке Киевом крупной провокации в Донбассе

Погребинский предупредил о подготовке Киевом крупной провокации в Донбассе
Польше посоветовали не обслуживать интересы США, мешая строительству «СП-2»

Польше посоветовали не обслуживать интересы США, мешая строительству «СП-2»

 Немецкий политолог предсказал крупные беспорядки в Европе

Немецкий политолог предсказал крупные беспорядки в Европе
Норильску могут помочь адсорбенты

Норильску могут помочь адсорбенты

 Оперштаб сообщил о 169 летальных случаях пациентов с COVID-19 в РФ за минувшие сутки

Оперштаб сообщил о 169 летальных случаях пациентов с COVID-19 в РФ за минувшие сутки
Самолет со второй партией американских аппаратов ИВЛ на борту приземлился в Москве

Самолет со второй партией американских аппаратов ИВЛ на борту приземлился в Москве

 Погребинский предупредил о подготовке Киевом крупной провокации в Донбассе

Погребинский предупредил о подготовке Киевом крупной провокации в Донбассе
Польше посоветовали не обслуживать интересы США, мешая строительству «СП-2»

Польше посоветовали не обслуживать интересы США, мешая строительству «СП-2»

 Немецкий политолог предсказал крупные беспорядки в Европе

Немецкий политолог предсказал крупные беспорядки в Европе
10:45   4 Июня 2020
Происшествия

МЧС нашло решение по ликвидации учетки нефтепродуктов в Норильске

МЧС нашло решение по ликвидации учетки нефтепродуктов в Норильске

Специалисты нашли способ ликвидации очага разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Соответствующее заявление прозвучало 4 июня на совещании, посвященном ЧП в Красноярском крае. Зиничев не уточнил, о каком конкретном решении идет речь. Перед мероприятием глава МЧС РФ и губернатор региона облетели территорию ЧС. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС с БПЛА. Специалисты на основе собранных данных строят модели развития ситуации и производят расчеты.

Повреждение резервуара на норильской ТЭЦ-3 привело к утечке около 21 тыс. кубометров дизтоплива. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарную. Возбуждено уголовное дело, по факту инцидента проводится проверка.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#красноярский край #мчс рф #норильск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...