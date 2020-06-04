Глава Росприроднадзора заявила, что разлитое топливо в Норильске соберут в резервуары

Топливо, возгорание и разлитие которого произошли в Норильске 29 мая, предполагается собрать в резервуары и очистить от воды. Об этом информировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

После произошедшего в Норильске 29 мая был введен режим чрезвычайной ситуации на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. Об этом стало известно из приказа гендиректора НТЭК Сергея Липнина. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Днем 29 мая на территорию, где произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, въехало транспортное средство, это привело к возгоранию. Оно не повлияло на функционирование станции.