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10:36   4 Июня 2020
Политика

"Тинькофф" арендовал огромный офис в Москве

"Тинькофф" арендовал огромный офис в Москве

Крупнейшая сделка на рынке офисов была зарегистрирована после заключения группой "Тинькофф" договора об аренде почти 78 тысяч квадратных метров под новую штаб-квартиру.

Компания берет в аренду площадь, расположенную в московском бизнес-центре AFI Square. Сдать помещение планируют в первой половине 2022 года. 

Договор подписан на 12 лет. "Тинькофф" переведет в новую штаб-квартиру все свои подразделения и сможет разместить там до семи тысяч сотрудников.

Финансовые условия данной сделки не раскрываются, однако эксперты предполагают, что общая сумма аренды за все годы может обойтись компании в 32 миллиарда рублей.

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Автор: Илья Романович
#офис #тинькофф #аренда #сделка

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