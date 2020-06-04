"Тинькофф" арендовал огромный офис в Москве

Крупнейшая сделка на рынке офисов была зарегистрирована после заключения группой "Тинькофф" договора об аренде почти 78 тысяч квадратных метров под новую штаб-квартиру.

Компания берет в аренду площадь, расположенную в московском бизнес-центре AFI Square. Сдать помещение планируют в первой половине 2022 года.

Договор подписан на 12 лет. "Тинькофф" переведет в новую штаб-квартиру все свои подразделения и сможет разместить там до семи тысяч сотрудников.

Финансовые условия данной сделки не раскрываются, однако эксперты предполагают, что общая сумма аренды за все годы может обойтись компании в 32 миллиарда рублей.